 

Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

10.12.2020, 13:36, Новости дня

10 декабря в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, которые могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и Киевской области 10 декабря прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу, порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 10-11 декабря на Правобережье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

В начале декабря синоптики прогнозировали, что в этом месяце средняя температура ожидается от -3 °С до +2 °С (в Крыму до +4 °С), что на 1–1,5 °С выше средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет +10…+18 °С, в южной части и в Прикарпатье местами +19…+20 °С, в Крыму до +25 °С. Абсолютный минимум составлял -21…-37 °С, в южных областях -17… -28 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Советники “Нормандской четверки” в Берлине пытались согласовать дату следующего саммита – Козак

15.07 / Эксперт: Обращением в Генпрокуратуру движение «Голос» пытается спасти свою репутацию на Западе

13.08 / “Ощадбанк” выиграл у “Сбербанка России” суд за право использовать название. Процесс длился более четырех лет

02.10 / Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

12.08 / Бельгия и Нидерланды осудили насилие в отношении протестующих в Белоруссии

04.12 / Британские ученые создали эффективный тепловой аккумулятор

21.09 / Xiaomi выпускает недорогой смартфон с камерой на 108 мегапикселей

11.10 / В ходе протестов в США застрелили человека

03.12 / Ракета «Союз-2» со спутниками «Гонец» стартовала с Плесецка

30.11 / В Одессе учеников 5-11 классов переводят на дистанционное обучение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска