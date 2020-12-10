Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Украине

10.12.2020, 13:36, Новости дня

10 декабря в большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий, которые могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по всей Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. По Киеву и Киевской области 10 декабря прогнозируют гололед, на дорогах гололедицу, порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также 10-11 декабря на Правобережье ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

В начале декабря синоптики прогнозировали, что в этом месяце средняя температура ожидается от -3 °С до +2 °С (в Крыму до +4 °С), что на 1–1,5 °С выше средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре составляет +10…+18 °С, в южной части и в Прикарпатье местами +19…+20 °С, в Крыму до +25 °С. Абсолютный минимум составлял -21…-37 °С, в южных областях -17… -28 °С.