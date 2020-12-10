Мнение: А почему в Кемерово так стремятся доипаться до внешнего вида?

10.12.2020, 13:18, Разное

Добрый вечер. А скажите кто-нибудь, почему в Кемерово других так волнует чужой внешний вид? И я ещё понимаю – двадцать лет назад, когда я сюда только переехал, пошёл на концерт “Короля и Шута” с ложным пирсингом в носу в виде булавки и мне какой-то мужик сказал, давай, мол, я тебе гвоздь в голову забью, когда к нефорам ещё не привыкли! Но, блэт, СЕЙЧАС, когда уже сто лет как все выглядят как хотят, докапываться до чужой внешности,причём не в каком-нибудь Кировском, а жителями цивилизованного левого берега, ну такое себе! Но, видать, ни фига тут за двадцать лет ничего не меняется, смотрю, к сожалению. И не удивлюсь, если и к опричной атрибутике, которую собираюсь носить с нового года, так же пригребутся, как тот мужик к булавке в носу. Видимо, как нельзя двадцать лет назад отличаться от всех, так и до сих пор нельзя, а если уж отличаешься, то… “в этом лютом краю тебе жить не дают за забором из снега высоким, ты как зверь в западне, тебя давят к стене и пытаются выжать все соки…”

(И после этого вы ещё удивляетесь, почему я этот край таки не люблю?)