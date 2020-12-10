 

В Кремле пообещали оперативно решить вопрос корректировки цен на продукты

10.12.2020, 13:08, Новости дня

Вопрос корректировки цен на продукты будет решен «весьма оперативно», правительство будет сдерживать рост цен рыночными инструментами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Не менять правила, а задавать новые правила с тем, чтобы опустить цены. Весьма оперативно», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как быстро будет решен вопрос с регулированием цен, передает РИА «Новости».

Он добавил, что сдерживание роста цен на продукты правительство РФ будет проводить рыночными инструментами. «Регулирование – только рыночными методами. Делать это будет правительство, конечно. Во всем мире рыночным регулированием занимается только правительство. Рынку задаются правила, и в каждой стране это делает только правительство», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков также пояснил, что Путин узнал о повышении цен на продукты не только от ведомств, но и от граждан. «Президент действительно эту информацию имеет и от статистических ведомств по таким труднообъяснимым скачкам цен, и от министерств и ведомств имеет информацию. Но кроме того, он имеет эту информацию и от первоисточника, от граждан, потому что с прошлого воскресенья начали поступать обращения граждан, имеются в виду элементы «прямой линии», и там много говорят про цены, много пишут, описывают ситуацию и так далее, приводят конкретные примеры в конкретных регионах», – сказал Песков.

Он также заявил, что отечественная продукция не может так дорожать, кто-то, видимо, получает завышенную прибыль. «Путин действительно сказал, что на зарубежных рынках ситуация разная в разных странах, но эта ситуация не имеет никакого отношения к тем рекордным объемам производства сельхозпродукции у нас в стране. Поэтому Путин именно и акцентировал, что когда речь идет о продукции отечественных производителей, то эта продукция не может так дорожать. Соответственно, если она так дорожает, плюс еще торговые наценки, то, соответственно, кто-то получает повышенные прибыли», – сказал Песков.

Президент Владимир Путин на совещании в среду обратил внимание на рост цен базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что «пандемия здесь ни при чем». Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Президент призвал не допустить ситуации, которая складывалась в Советском Союзе, когда люди не могли приобрести необходимые продукты.

Премьер-министр Михаил Мишустин в четверг начал с этой темы заседание кабмина, указав, что ведомства и вице-премьеры допустили сбой, который необходимо устранить. Позднее в четверг Мишустин намерен лично провести совещание по ценам на продукты.



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