Гранд-финал «Цифрового прорыва» определил для реализации ряд IT-решений

10.12.2020, 13:08, Новости дня

Стал известен список IT-разработок победителей конкурса «Цифровой прорыв», которые получат дальнейшую поддержку, достигнуты договоренности о совместном тестировании решений с партнерами проекта. Реализация может оказать влияние на самые разные сферы – от здравоохранения до электроэнергетики.

Самые перспективные IT-решения были определены по итогам встреч команд-победителей с топ-менеджерами корпораций и руководителями федеральных ведомств, которым специалисты представляли свои проекты, созданные в рамках финала конкурса 27-29 ноября. Презентация проходила в рамках Гранд-финала конкурса, который завершился в Москве 8 декабря. Гранд-финал – заключительное мероприятие конкурса, которое подвело итоги второго сезона «Цифрового прорыва», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«IT-решения «Цифрового прорыва» востребованы в самых разных отраслях – промышленности, энергетике, ЖКХ, здравоохранении. Это очень здорово. Меня порадовало, что заказчики и команды, которые решали кейсы, говорили на одном языке, у них совпадают взгляды. И это тоже особенность «Цифрового прорыва» 2020 года. В прошлом году многие задачи были больше теоретическими. Они были интересные, позволяли проверить себя, но большая часть из них не могла быть реализована, поскольку их давали больше как учебные или конкурсные задания. В этом году задачи у всех партнеров были реальными, нацеленными на внедрение. И то, что я сейчас слышал, это взаимодействие между командами и заказчиками, дает гарантию, что большинство решений будет реализовано», – отметил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии награждения победителей конкурса.

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова, «победители «Цифрового прорыва» – это первоклассные IT-специалисты, и для нас особенно важно, чтобы история команд и их разработок не заканчивалась на хакатонах».

«Я хочу поблагодарить всех постановщиков кейсов конкурса за то, что давали интересные задания, активно работали с нашими участниками и победителями и вовлекали ребят в решение своих реальных задач. По итогам Гранд-финала команды и партнеры договорились о совместном тестировании 13 решений, участники шести команд получили предложения по трудоустройству и приглашения на стажировки от крупнейших российских корпораций. С подавляющим большинством оставшихся команд продолжатся переговоры – уверен, историй успеха станет еще больше», – сказал он.

В числе вопросов, которые поднимались на встрече победителей и партнеров проекта, – векторы цифровой трансформации госуправления, бизнеса и результаты конкурса, лучшие IT-решения этого года, их значимость для IT-отрасли и перспективы внедрения на предприятиях.

«Цифровая трансформация – главная тема 2020 года. IT-отрасли как никогда нужны квалифицированные кадры и новые решения. Конкурс «Цифровой прорыв» закрывает обе эти потребности рынка. Команды-победители представили перспективные проекты с применением технологий виртуальной реальности, распознавания речи, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Все они могут вырасти в самостоятельные конкурентоспособные бизнесы», – отметил руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ достигло договоренностей о сотрудничестве со всеми командами, занявшими призовые места: «Exiting VIM», «Олдскульный аналоговый трансформатор» и «Educatory». Решения победителей направлены на обеспечение эффективной работы с государственными данными.

«Прежде всего, я хочу вас всех поздравить! Вы все победители, Ваш цифровой прорыв уже случился! Вы перешли в новое коммуникационное пространство, где находитесь не только Вы, но еще и работодатели, и возможные заказчики. И, я надеюсь, наша коммуникация станет продуктивной. Теперь если говорить про наш кейс, его не было представлено здесь. Это универсальная платформа для определения авторских прав музыкального контента, которая находится на стыке двух аудиторий: нас как производителей контента и, безусловно, пользователей социальных сетей и сервисов, которые тоже создают свой авторский контент. Они используют массу приложений из сторов, но ни одно из них не гарантирует, что музыка, взятая для озвучивания того или иного видео, является авторизованной. Зачастую видео блокируется или удаляется, иногда блокируются и аккаунты. Поэтому, по нашему мнению, это очень важный сервис, ведь все коммуникации практически полностью перешли в онлайн формат. Разработки всех трех победивших команд инновационны, креативны и очень рабочие. Мы со всеми совершенно точно будем в контакте и либо пригласим в нашу команду, либо найдем варианты сотрудничества. Я искренне надеюсь в будущем году встретиться и найти новые интересные решения как для нашего бизнеса, так и для реализации ваших талантов», – сообщил руководитель АО «Газпром-медиа Холдинг» Александр Жаров.

ПАО «Россети» также продолжит работу с тремя командами – «Mobyte», «ITNavigator» и «ETICON». Специалисты предложили компании решения, которые помогут упростить процесс внедрения ценных идей сотрудников на производствах.

«Выбрать победителей на каждом из этапов было непросто. Высокая конкуренция свидетельствует, что в РФ много талантов для цифровой трансформации экономики. Главная задача – создать возможности для их поиска и реализации прорывных идей. «Цифровой прорыв» целенаправленно работает на ее решение», – прокомментировал итоги конкурса заместитель генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Михайлик.

Представители ВКонтакте договорились о сотрудничестве с командами «RealityShift» и «Барбарики», которые разработали приложения для развития киберспорта.

Госкорпорация «Росатом» продолжит работать с командами «Ферма КИВИ» и «ITD», предложившими цифровые сервисы для сбора и контроля исполнения поручений на производствах.

«Госкорпорация «Росатом» уже во второй раз выступает генеральным партнером «Цифрового прорыва». 2020 год для нас особенный – это год 75-летия отечественной атомной отрасли. В середине прошлого века советские ученые совершили самый настоящий прорыв. А сейчас мы стоим на пороге нового прорыва – цифрового. Технологическая сфера все в большей степени становится основой конкурентоспособности не только компаний, но и целых государств. Более того, в наши дни практически ни одна технология не может быть развернута без соответствующей цифровой поддержки. Это подтверждают и кейсы Росатома. Задачи, которые мы предложили командам, относятся к самым разным сферам. Но для решения каждой из них принципиально важны цифровые технологии. Участники конкурса уже вносят свой вклад в построение цифровой экономики. Поэтому мы намерены и в будущем оказывать поддержку «Цифровому прорыву» в интересах формирования и развития цифрового кадрового резерва для нашей страны», – сказала директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева.

Газпромбанк рассматривает вариант пилотирования решения команды «Мамихлапинатана», которое способно автоматизировать процесс поиска и найма сотрудников.

«Для Газпромбанка участие в «Цифровом прорыве» в качестве официального партнера является важной составляющей масштабной цифровой трансформации. Серия хакатонов завершилась, но наше взаимодействие с их участниками продолжается. За это время мы получили целый ряд интересных идей, познакомились с талантливыми специалистами, с которыми не просто намерены работать, но и уже внедряем несколько их решений в системы Банка», – прокомментировал первый вице-президент Газпромбанка Сергей Меднов.

Министерство энергетики РФ выразило готовность продолжить переговоры о сотрудничестве с командой «Graphometrica» – их разработка способна прогнозировать потребление электроэнергии в регионах, а Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний обсуждает с командой «Форвард» внедрение решения, которое поможет обнаружить заболевания системы кровообращения на самых ранних стадиях.

Другие партнеры «Цифрового прорыва» также рассматривают варианты сотрудничества с победителями конкурса – переговоры продолжатся и после Гранд-финала. ПАО «Ростелеком» обсуждает перспективу внедрения решений команд «Lam:Code», «self.win» и «AVM», которые создали сервисы для изучения иностранных языков.

«Такие проекты как «Цифровой прорыв» способствуют не только развитию ИТ-отрасли в целом. Но и дают возможность крупным компаниям поработать с талантливой молодежью, перспективными ИТ-специалистами. В рамках конкурса мы получили неординарные решения на самые разные и сложные цифровые задачи, причем в кратчайшие сроки. Мы планируем поддерживать команды в развитии их ИТ-продуктов, уверен, в будущем они помогут сделать нашу жизнь еще удобнее, а города умнее и эффективнее», – рассказал старший вице-президент по информационным технологиям ПАО «Ростелеком» Кирилл Меньшов.

ПАО Сбербанк также продолжает общаться с победителями – участники команд «Project pack» и «A-2» получили от компании предложения по трудоустройству.

«Кейсы компаний реального сектора экономики позволили участникам познакомиться с задачами, стоящими перед бизнесом. Благодаря командному формату конкурса участники смогли показать высокие профессиональные компетенции и навыки XXI века: умение совместно работать над сложными проектами, понимать друг друга, творчески и критически мыслить, быть лидерами. Мы отметили большой интерес к нашим кейсам. Один из которых, по созданию авторского образовательного контента на СберКлассе, стал наиболее популярным в хакатоне пятого полуфинала в Центральном федеральном округе – его выбрало 29 команд-участниц. Уверена, конкурс является для участников важным этапом в профессиональном развитии и открывает новые карьерные возможности, в том числе в компаниях экосистемы Сбера», – отметила вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

Также на Гранд-финале состоялась стратегическая управленческая сессия, в ходе которой команды сформировали 12 тематических сообществ и защитили 27 концепций социальных и коммерческих проектов.

Второй сезон конкурса «Цифровой прорыв» объединил более 93 тыс. пользователей. Более 45,5 тыс. россиян из 85 регионов приняли участие в отборочных соревнованиях. В финал вышли 1 тыс. 249 лучших IT-специалистов из более чем 70 регионов РФ – победители онлайн-чемпионата по анализу данных и машинному обучению и участники, вошедшие в шорт-листы региональных хакатонов в восьми федеральных округах. По итогам конкурса были определены 45 команд-победителей.

Напомним, «Цифровой прорыв» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Оператором конкурса выступила Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», ПАО Сбербанк, «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.