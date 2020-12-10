Мнение: Путина удивили цены на продукты

10.12.2020, 13:06, Разное

Удивил Путин, которого удивило, что цена на сахар выросла на 71,5 процента, подсолнечное масло подорожало на 23,8 процента, и продолжает расти; мука – на 12,9 процента выросла, макаронные изделия – на 10,5; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3 процента…

Путин удивился, но тут же сам и объяснил: «Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности».

И потребовал Путин: «…мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит» (все цитаты отсюда).

Что-то тревожно мне стало. Если Путин сказал, что надо «своевременно реагировать», значит, реакция будет. Чиновничество кинется сбивать цены. А это, думаю, обернется новым ростом стоимости продуктов. У российского рынка совсем другие правила ценообразования…

Или мои тревоги напрасны? И после вмешательства Путина продукты подешевеют?

Фотография отсюда