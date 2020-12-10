Инсайдер об отношениях Рианны и A$AP Rocky: “Они неразлучны”

10.12.2020, 13:02, Разное

В начале декабря Рианна и A$AP Rocky были замечены на прогулке по Нью-Йорку, а перед этим их видели вместе на ужине в отеле Beatrice Inn. Это не могло пройти мимо журналистов, которые начали выяснять – дружба это или роман. Как стало известно People, 32-летние артисты начали встречаться в прошлом месяце, и сейчас они “действительно неразлучны”.

Рианна и A$AP Rocky

Последние несколько недель они неразлучны. Это новые отношения, но они оба, кажется, очень в них заинтересованы. Они всегда прекрасно проводили время вместе, у них много общего. Они помогают сообществам, в которых выросли, A$AP щедрый, как и Рианна. Многие скажут, что он отличный парень,

– рассказал инсайдер People, отметив, что “Рианна, кажется, очень счастлива”. Когда этот роман начался, точно неизвестно. В январе Рианна порвала отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем, членом одной из самых богатых семей мира, с которым встречалась с 2017 года. A$AP Rocky, в свою очередь, в 2017 году встречался с моделью Кендалл Дженнер. В этом году Рианна и A$AP Rocky стали ближе – они даже снялись вдвоем в рекламной кампании Fenty Skin.

Рианна и A$AP RockyРанее артисты могли вместе выйти в свет – как, например, на показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже в 2018 году или на премию The Fashion Awards в Лондоне в 2019-м. Еще раньше рэпер участвовал в выступлениях Рианны в США в рамках ее тура Diamonds в 2013 году, а также они появились вместе на одной сцене на премии MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе в 2012-м.