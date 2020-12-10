Древние индейцы тысячу лет назад могли иметь хосписы

10.12.2020, 12:54, Разное

Ученые пришли к выводу, что древние индейцы, проживавшие на территории Северной Америки тысячу лет назад, имели своеобразный хоспис. В нем они ухаживали за пациентами, обеспечивая их трудно добываемой пищей.

Исследованием рациона древних индейцев занимались исследователи под руководством Карла Рейнхарда. Они изучили содержимое кишечника, сохранившееся в мумифицированных останках людей, скончавшихся тысячу лет назад. Все образцы были исследованы при помощи электронного сканирующего микроскопа.

По словам Карла Рейнхарда, они обнаружили, что рацион некоторых индейцев отличался от пищи, которую употребляли их соплеменники. Так, человек, живший в период между 1000 и 1400 годами в каньонах Нижнего Пекоса питался кузнечиками, которым предварительно оторвали лапки. Эти насекомые являются ценным источником белка.

Также у ребенка, захоронение которого было найдено в аризонской пещере Вентана, в пищеварительном тракте нашли образцы цветов кактуса сагуаро. Их невероятно сложно добывать, но использовались они в качестве лечебного средства. У другого ребенка в кишечнике нашли рисовую траву. Все это указывает на то, что они соблюдали своеобразную хосписную диету, отметили эксперты.