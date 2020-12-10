 

Ученые назвали сексуальную активность профилактикой сердечных заболеваний

10.12.2020, 12:54, Разное

Ученые назвали сексуальную активность эффективным средством против сердечных заболеваний. Кроме того, регулярная половая жизнь благоприятно влияет на долголетие.
Сотрудники исследовательского института Новой Англии проанализировали данные нескольких тысяч британцев. Результаты показали, что сексуальная активность коррелировала с количеством сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичное исследование израильских экспертов с участием более 1000 мужчин и женщин, длившееся 22 года, позволило установить, что регулярная половая жизнь помогала справиться с последствиями сердечных приступов.

Так, занятия сексом более двух раз в неделю в 27% случаев позволяли избежать смерти от сердечного приступа. Если половых актов было меньше одного раза в неделю, то уровень выживаемости падал до 8%. После сердечного приступа в 37% случаев благоприятный исход демонстрировали пациенты, имевшие регулярную сексуальную активность.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Екатерина Шпица показала откровенное фото в честь начала отопительного сезона

14.10 / “Красота!”: Лера Кудрявцева в оригинальном наряде порадовалась московской осени

09.11 / Из подмосковного леса вынесли мужчину с поврежденной ногой

30.11 / Мнение: Гитлер не был великим военным стратегом

07.09 / «Уровень воздействия яда был слишком низким»

02.07 / Мнение: Россияне проголосовали по-советски…

05.10 / Мнение: День соучастника

05.11 / «Пожонглировали словами и получилось обвинение»

04.07 / Осужденного за шпионаж Пола Уилана выставили на обмен

23.07 / В России собираются ввести новый штраф: мотоциклисты в зоне риска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска