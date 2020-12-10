Ученые назвали сексуальную активность профилактикой сердечных заболеваний

10.12.2020, 12:54, Разное

Ученые назвали сексуальную активность эффективным средством против сердечных заболеваний. Кроме того, регулярная половая жизнь благоприятно влияет на долголетие.

Сотрудники исследовательского института Новой Англии проанализировали данные нескольких тысяч британцев. Результаты показали, что сексуальная активность коррелировала с количеством сердечно-сосудистых заболеваний. Аналогичное исследование израильских экспертов с участием более 1000 мужчин и женщин, длившееся 22 года, позволило установить, что регулярная половая жизнь помогала справиться с последствиями сердечных приступов.

Так, занятия сексом более двух раз в неделю в 27% случаев позволяли избежать смерти от сердечного приступа. Если половых актов было меньше одного раза в неделю, то уровень выживаемости падал до 8%. После сердечного приступа в 37% случаев благоприятный исход демонстрировали пациенты, имевшие регулярную сексуальную активность.