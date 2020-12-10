Наташа Королева приняла роды в африканском племени аборигенов и охотилась на дичь

10.12.2020, 12:54, Разное

Популярная российская певица Наташа Королева пояснила о том, что, находясь в африканском племени, она принимала роды. Также в рамках поездки в Танзанию ей приходилось охотиться на дичь. За приключениями артистки можно будет понаблюдать на канале «Пятница», где в скором времени выйдет шоу «Племя».

На своей странице в социальной сети Instagram Наташа Королева пояснила об истинной поездке в Танзанию. Оказывается, артистка принимала участие в реалити-шоу под названием «Племя». Первый выпуск выйдет в эфире тв-канала «Пятница» 21 декабря. На острове супруга Тарзана решила проверить себя. Она выживала один на один с дикой природой, проводила время с местными аборигенами. Знаменитости приходилось самостоятельно добывать себе еду и проходить через шаманские обряды.

Королевой было очень сложно на острове, не раз ей хотелось прилететь обратно в Москву. У певицы присутствовала возможность прервать съемки в любой момент, но все испытания она решила пройти до конца. Артистка заявила, что согласилась на подобное предложение, чтобы найти новые смыслы и полностью обнулиться. Она устала от сфабрикованных скандалов и выяснения отношений.