 

Продюсер “Иванушек International” рассказал о причинах многолетней алкогольной зависимости Григорьева-Аполлонова

10.12.2020, 12:42, Новости дня

Солист российской группы “Иванушки International” Андрей Григорьев-Аполлонов на протяжении многих лет подвержен алкогольной зависимости. Об этом рассказал продюсер коллектива Игорь Матвиенко в эфире радио “Комсомольская правда”, пишет kp.ru.

Матвиенко признался, что ему жаль Григорьева-Аполлонова. Он заявил, что алкогольная зависимость артиста обусловлена его психофизикой, хотя сам продюсер считает, что певец может прожить и без алкоголя.

Матвиенко подчеркнул, что Григорьев-Аполлонов пообещал ему и другим участникам коллектива к 25-летнему юбилею группы, который отмечается в этом году, бросить пить. По словам продюсера, он верит в то, что у артиста получится сдержать слово.

Российская группа “Иванушки International” была основана в 1995 году продюсером Игорем Матвиенко. Самой известной песней “Иванушек” является песня “Тополиный пух”. 

В 2017 году участникам российской группы “Иванушки International” запретили въезд в Украину на три года, так как ее участники Кирилл Андреев и Андрей Григорьев-Апполонов попали в базу украинского центра “Миротворец”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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