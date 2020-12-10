Умер звезда сериалов “Две судьбы”, “Глухарь”, “Марш Турецкого” Самойлов

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10.12.2020, 12:42, Новости дня

Умер 68-летний российский актер Александр Самойлов. Об этом сообщили на сайте Московского художественного академического театра имени М. Горького (МХАТа), в котором служил актер.

“Сегодня ушел из жизни наш коллега, наш товарищ – заслуженный артист России Александр Самойлов”, – говорится в некрологе от 9 декабря.

Причиной смерти стала болезнь COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Первые симптомы заражения коронавирусом актер ощутил 2 ноября. В больнице поставили диагноз пневмония. 13 ноября Самойлова перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Самойлов снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Наиболее известные – “Сицилианская защита”, “На безымянной высоте”, “Две судьбы”, “Глухарь”, “След”, “Марш Турецкого”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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