 

“Говорить, что ей не нужна была эта победа – лицемерно”. Санина откровенно высказалась о победительнице “Танцев со звездами” Димопулос

10.12.2020, 12:42, Новости дня

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, занявшая второе место на проекте канала “1+1” “Танцы со звездами 7”, в интервью, которое 10 декабря размещено на YouTube-канале “Ходят Слухи”, назвала лицемерным поведение победительницы шоу Санты Димопулос, отказавшейся от кубка победителей в ее пользу.

“Для меня этот момент был в какой-то мере унизительным. Если бы она считала меня равноценной соперницей, она бы так не поступила. Она бы уважала это второе место. Зная, что происходило за кулисами, как сильно ее команда хотела этой победы, говорить о том, что ей не нужна была эта победа – ну это как минимум лицемерно “, – заявила Санина.

Она отметила, что в момент, когда Димопулос передала ей кубок, ей хотелось сбежать.

“Самое интересное, канал – абсолютно честный. Они абсолютно честно посчитали те голоса. которые им пришли. За Санту пришло больше голосов”, – подытожила Санина.

ВИДЕОВидео: Ходят Слухи / YouTube

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Участие в проекте приняли 14 звезд украинского шоу-бизнеса.

Во время суперфинала, который состоялся 29 ноября, победительница проекта Димопулос передала кубок победителей Саниной.

“Я в детстве танцевала, а она нет. Поэтому я сейчас передаю этот кубок. Она заслужила [его]. Я знаю, сколько сил она вложила в этот проект. Я для себя уже победительница”, – прокомментировала она свое решение.

30 ноября, на следующий день после суперфинала, Санина сообщила, что не считает себя победительницей и умеет проигрывать достойно.

1 декабря Димопулос подчеркнула, что ее решение о передаче кубка было спонтанным, но искренним.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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