Во Львове робот Da Vinci прооперировал первого пациента

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10.12.2020, 12:42, Новости дня

Во Львове 9 декабря робот-хирург Da Vinci прооперировал 50-летнего пациента, у которого была грыжа диафрагмы. Об этом написал в Facebook директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук.

“С помощью робота-хирурга Da Vinci в нашей больнице ликвидирована грыжа диафрагмы. И это фантастика! Все сделано без единого разреза, только через проколы”, – написал он.

Операцию провели жителю города Броды Львовской области. У мужчины было подозрение  на кишечно-желудочное кровотечение. Обследование показало большое отверстие между брюшной и грудинной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку, поэтому было принято решение об операции, сообщил Самчук.

“Хирург во время вмешательства был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере, которая транслировала изображение, и четырем рукам робота, которыми врач руководил на расстоянии, тот безупречно устранил проблему и даже сделал пластику”, – отметил директор больницы. 

Пациент в сознании, операция прошла успешно.

https://www.facebook.com/ulyana.samchuk/posts/3589317607817388

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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