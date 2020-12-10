Рождественская звезда представляет собой соединение Сатурна и Юпитера

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10.12.2020, 12:42, Разное

В конце декабря текущего года ожидается появление Рождественской звезды. Она представляет собой соединение Сатурна и Юпитера, данное событие происходит не чаще одного раза в 20 лет.

Учёные из университета Олд Доминион (США) заявляют, что в конце декабря 2020 года планеты Юпитер и Сатурн подойдут друг к другу крайне близко, расстояние между ними составит несколько миллионов километров. В то же время при наблюдении с Земли 21 декабря названные тела Солнечной системы станут выглядеть так, как будто соприкасаются. Таким образом будет сформирована светящаяся точка, называемая Рождественской звездой или звездой Вифлеема. Наряду с этим, в тот же день произойдёт ещё одно астрономическое событие – зимнее солнцестояние. День будет самым коротким в году, а ночь – самой длинной.

В научном мире долгое время считали, что Рождественская звезда формируется тремя телами: Венерой, Юпитером и яркой звездой Регул. Первое слияние объектов состоялось примерно во 2 году до н. э. Люди, которые видели событие, по своему визуальному эффекту похожее на ожидаемое через две недели, жили в 1226 году. В следующий раз соединение Сатурна и Юпитера состоится в марте 2080 года.



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