Мнение: Как вербуют в Братья-Мусульмане

10.12.2020, 12:34, Разное

Внутренняя сплоченность и идеологическая жесткость Братьев-мусульман проистекает из очень избирательного процесса членства. Местные члены ищут новобранцев практически в каждом египетском университете. Эти рекрутеры начинают с обращения к студентам, проявляющим явные признаки набожности. Некоторые члены Братьев-мусульман должны встречаться и дружить с новыми учениками и вовлекать их в вполне нормальные, неполитические занятия – футбол, репетиторство – вещи, которые нравятся всем.

Поначалу вербовщики не идентифицируют себя как братьев-мусульман и просто пытаются наладить отношения со своими целями, чтобы тщательно изучить их религиозность. “

Братство также нацелено на вербовку детей, начиная с девятилетнего возраста. В первую очередь это касается детей Братьев-мусульман

В некоторых случаях кандидаты ищут организацию самостоятельно. Обычно эти будущие братья воспитывались в религиозных семьях и сталкивались с организацией в ходе учебы. Однако даже в этих случаях потенциальные члены тщательно проверяются перед приемом.

Эта тщательная процедура найма помогает организации инвестировать только в молодых людей, которые уже склонны к ее идеологии. Но вербовка – это только начало гораздо более длительного многоступенчатого процесса, который превращает подающего надежды нового члена в брата-мусульманина.

Когда претендент впервые принимается в “Братья-мусульмане”, он становится “мухибом”, “последователем”. В течение этого периода, который обычно длится шесть месяцев, но может длиться до четырех лет, мухиб входит в местную “усру”, или “семью”, группу регулярных встреч, где его благочестие и идеология находятся под пристальным вниманием. На уровне мухибов они пытаются обучить и улучшить моральные качества кандидата (в своем понимании естественно этого выражения), – если нет улучшения, они к себе не возьмут.

USRA, который состоит из четырех-пяти людей и возглавляется “накибом”, или “капитаном”, это самая простая, но, возможно, наиболее важная, единица иерархии Мусульманского братства. USRA встречаются не реже одного раза в неделю и проводят большую часть своего времени, обсуждая личную жизнь и деятельность членов. Это позволяет Братьям-мусульманам следить за соблюдением их молодыми коллегами строгих религиозных стандартов организации и укреплять групповое единство. Основная концепция организации – это братство Ислама, то есть “усра” – солидарность.

После того, как лидер усра посредством наблюдений или письменных экзаменов подтверждает, что мухиб регулярно молится и обладает базовыми знаниями основных исламских текстов, мухиб становится “муайядом” – “сторонником”. Этот этап может длиться от одного до трех лет. Муайяд является не голосующим членом организации и должен выполнять определенные обязанности, установленные его начальство, например, проповедь, рекрутинг, или обучение в мечетях. Он также завершает более строгий учебный план, заучивая наизусть основные разделы Корана и изучая труды основателя группы Хасана аль-Банны.

На следующем этапе стремящийся становится “мунтасибом” – “аффилированным лицом”. Процесс длится год и считается первым шагом к полному членству. Мунтасибы могут работать в одном из официальных подразделений Братьев-мусульман, например, в тех, которые проводят программы для профессионалов, рабочих, студентов университетов или детей. Мунтасибы также изучают высказывания Пророка Мухаммеда и комментарии из Корана и начинают отдавать часть своих доходов, обычно от пяти до восьми процентов, в пользу организации.

Как только мунтасиб удовлетворяет своих наблюдателей, его повышают до “мунтазима” – “организатора”. Этот этап обычно длится еще два года, в течение которых мунтазим должен выучить наизусть Коран и изречения Пророка Мухаммеда и может взять на себя руководящую роль более низкого уровня, например, сформировать усру или возглавить главу из нескольких уср. Прежде чем он сможет перейти на последний уровень – “ахамал” – “рабочий брат”, преданность мунтазим тщательно исследуется. Для перехода на последний уровень также требуется уверенность начальства в том, что мунтазимы будут следовать указаниям руководства Братьев-мусульман. Речь идет о знаниях, мышлении, стремлении выполнять обязанности и о том, насколько кандидат способен выполнять данные ему приказы, такие как участие в демонстрациях или конференциях.

После того, как он станет ахамалом, Брат-мусульманин может голосовать на всех внутренних выборах, участвовать во всех рабочих органах Братства и бороться за более высокий пост в иерархии группы. Он продолжает еженедельно встречаться в своей усре, и ему поручено выполнять “дава” – “призыв” к более исламскому образу жизни, что часто осуществляется посредством предоставления социальных услуг, особенно нуждающимся общинам.

Зачатки этой системы найма восходят к основанию Братьев-мусульман в 1928 г. Процесс начал формализоваться только в конце 1970-х гг, когда он стал важным инструментом для обеспечения того, чтобы службы государственной безопасности не могли проникнуть в организацию, что и произошло с большинством других оппозиционных групп и партий при президенте Анваре аль-Садате и Мубараке. (При президенте Гамале Абдель Насере, который правил с 1956 по 1970 гг, внутренние оппозиционные группы были уничтожены, а лидеры Братства были заключены в тюрьмы на десятилетия.) Агент государственной безопасности может стать мухибом, но он не продвинется дальше. Чтобы стать муайядом, нужно набраться терпения.

Система найма Братства фактически гарантирует, что только те, кто глубоко привержен его делу, станут полноправными членами. Между тем, его пирамидальная иерархия гарантирует, что эти члены добросовестно выполняют цели национального руководства на местном уровне.

На вершине иерархии находится Управление – “Мактаб аль-Иршад”, которое состоит из примерно 15 давних братьев-мусульман и возглавляется верховным наставником – “муршидом”. Каждый член Руководящего бюро наблюдает за своим портфолио, таким как набор в университет, образование или политика. Члены Руководящего бюро избираются Советом шуры, который состоит из примерно 100 братьев-мусульман. Важные решения, такие как участие в выборах, обсуждаются и голосуются в Совете шуры, а затем исполняются Руководящим бюро. Приказы передаются по цепочке подчинения: Управление по руководству вызывает своих заместителей в каждом региональном секторе, которые вызывают своих заместителей в каждом вспомогательном р-не, которые называют своих заместителей в каждом вспомогательном населении, которые звонят главам каждого местного USRA, которые затем передают приказ своим членам. Цепочка также работает в обратном направлении: USRA может передавать запросы и проблемы Совету Шуры и Управлению.

Этот тип системы передачи позволил “Братьям-мусульманам” общаться надежно и незаметно, несмотря на тщательную проверку со стороны полиции при предыдущем режиме. А в политической среде после Мубарака уникальная организационная способность Братства позволяет его лидерам общаться со своими членами по всей стране – с разумной уверенностью, что приказам будут подчиняться, учитывая огромную приверженность, которую влечет за собой становление братьями-мусульманами. Никакая другая египетская оппозиционная группа не может рассчитывать на широту или глубину сетей “Братьев-мусульман”.

Эффективность этой системы оказалась решающей во время восстания против Мубарака. Первоначально “Братья-мусульмане” избегали прямого участия в демонстрациях. В течение нескольких месяцев после отставки Мубарака “Братья-мусульмане” продолжали демонстрировать свою уникальную способность мобилизовать сторонников. “Братья-мусульмане” продемонстрировали свое влияние во время референдума 19 марта 2011 г, по предложенным поправкам к конституции АРЕ, в соответствии с которыми были назначены более ранние выборы: они порвали с большинством других оппозиционных групп в поддержке поправок, которые приняли колоссальные 77% голосов.