Жуткая жизнь – Личное мнение

10.12.2020, 12:28, Разное

Меня не столько торкают жуткие новости, сколько вполне невинные результаты опросов.

Прочитала на днях такое, опрашивали обычных российских женщин. Оказывается, почти 60% наших кур живут с мужем из-за материального положения.

Дичь жуткая. Жизнь жуткая. 6 из 10 терпят своего муженька, не потому что любят, а потому что своих денег или нет, или не может (не хочет) заработать, или работает, но хочет больше.

Ну, и так далее — с мужем легче.

При этом, их не смущает — ну, не смущает ведь, раз живут! — давать этому мужу. Брать в рот, рожать от него детей, ежедневно его терпеть.

Как можно не уважать себя? Не проще ли самой как-то улучшить своё финансовое положение, не прибегая к бытовой проституции?!

Не понимаю.

Точнее, я понимаю: хочется многого. И сумочку красивую, и к косметологу, и на массаж, и так далее. В доме красивом жить хочется, на хорошей машине ездить. Путешествовать, брильянт показать подругам, чтобы сдохли от зависти.

Но разве наши мужчины — это путь к богатству?!

Нет, очевидно. Зарплаты у них меньше их члеников. И получается, что вы как бы даёте за деньги, но за три копейки. Не западло?

Я всё понимаю, заработать сложно. Но и сидеть, сложа ручки на члене нелюбимого мужика — тоже сомнительный вариант.

Я предлагаю начать с простого решения: вдруг не только вам всё надоело, но и Вселенной стало обидно за вас?

Такой шанс есть.

Американские лотереи в сумме разыгрывают свыше полумиллиарда долларов в эти выходные, а лотерея ЕвроМиллионы по-прежнему ждёт победителя рекордного джекпота 200 миллионов евро в эту пятницу.

Можно сыграть в Powerball и выграть 277 миллионов долларов. И в Mega Millions тоже отличный приз: 276 миллионов долларов.

В Euromillions, как я уже говорила, разыгрывается 200 миллионов евро — до неприличия приятная сумма.

Со дня основания компании в 2002 году, GoLotter звонит счастливицам, выигравшим в лотереи на сайте с поздравлениями: «Здравствуйте, вы выиграли в лотерею!»



Аура Д., пенсионерка из Панамы, выиграла самый крупный джекпот за всю историю существования GoLotter, 30 миллионов долларов, в лотерее Флорида Лото

Адриан Коореманс, представитель компании GoLotter объясняет: «Мы дарим нашим клиентам потрясающую возможность участвовать в крупнейших и самых захватывающих лотереях мира. И что самое лучшее? Они не просто участвуют в лотереях — они в них выигрывают!»

Какая вам нужна сумма, чтобы не жить с нелюбимыми?