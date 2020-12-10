 

Митингующие за отставку Пашиняна попытались попасть в здание правительства Армении

10.12.2020, 12:14, Новости дня

Группа участников акции протеста, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, просит полицию разрешить им войти в здание правительства.

Акция протеста проходит у здания правительства страны, где в четверг началось очередное заседание правительства, передает РИА «Новости».

«Мы хотим зайти в здание правительства, чтобы рассказать Пашиняну о сложившейся ситуации в стране (…) Мы не хотим столкновений с полицией», – сказал один из участников акции.

Правоохранители преградили им путь, заявляя, что существует особый режим прохода в здание.

Ранее оппозиция Армении дала Пашиняну время до 11.00 мск вторника, чтобы он ушел в отставку.

С истечением срока ультиматума об отставке оппозиция призвала граждан проводить акции неповиновения.

Напомним, 10 ноября премьер Армении сообщил, что вместе с президентами Азербайджана и России подписал заявление о прекращении карабахской войны. Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана.

На фоне протестов подал в отставку министр обороны Давид Тоноян, также свои посты покинули главы МИД и МЧС Армении – Зограб Мнацаканян и Феликс Цолакян.



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