Эксперт: Техас нанес контрудар по Байдену со слабой позиции

10.12.2020, 12:14, Новости дня

«Иск Техаса выглядит как контрудар по Байдену, но Верховный суд вряд ли выскажется в пользу республиканцев», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев. Так он прокомментировал требование американского лидера Дональда Трампа включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов. Ранее иск Техаса поддержали 17 других штатов.

«Верховный суд уже принял дело к рассмотрению, но он вряд ли выскажется в пользу Дональда Трампа. Это станет последней попыткой республиканцев пересмотреть итоги выборов, и на этом все закончится», – убежден политолог-американист Борис Межуев.

Эксперт назвал иск Техаса контрударом со стороны республиканцев, но с заведомо слабой позиции. Дело в том, что вопрос о фальсификациях во время выборов был снят на уровне штатов, напомнил собеседник. Он пояснил, что «сейчас речь идет об иске касательно нарушения самой процедуры голосования, в том числе – голосования по почте».

«Техас подал в суд из-за того, что в четырех колеблющихся штатах процедура внесения изменений в законодательство о выборах была произведена в обход действующих законодательных органов. Если сейчас Верховный суд примет решение об аннулировании итогов выборов на основании нарушения процедуры, то все решат, что это политически мотивированное решение», – полагает Межуев.

Нельзя исключить, продолжил политолог, что речь идет о серьезном нарушении, и в будущем следует избегать подобного рода голосования по почте. «Следует обсудить этот вопрос на уровне законодательных собраний всех штатов, но ни в коем случае не пересматривать результаты прошедших выборов. Ведь такой иск следовало подавать до выборов, а не после них», – подчеркнул собеседник.

Сложившуюся в Соединенных Штатах ситуацию Межуев назвал обострением старой американской раны, проведя параллель с историей гражданской войны – противостояния Юга и Севера.

«Я понимаю, насколько сильны были чувства не обязательно южан, но людей с консервативными взглядами, которые видели, что происходило летом этого года, когда свергали памятники конфедератам. Было полное ощущение бессилия южанина перед союзом расово мотивированной толпы и либеральной прессы. Было ощущение, что этих людей психологически сломали. Но это не так, потому что мы увидели их силу на выборах. Большое число людей проголосовало за Трампа, несмотря на все то, что происходило в этом году», – заключил Межуев.

Ранее генпрокурор Техаса Кен Пакстон призвал Верховный суд США признать недействительными результаты выборов в четырех штатах, где победителем признали Джозефа Байдена. Генпрокурор Техаса выразил уверенность, что Джорджия, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин «воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года».

Иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о признании недействительными итогов выборов поддержали представители 17 штатов.

Кроме того, адвокаты Дональда Трампа подали ходатайство в Верховный суд США с требованием включить его в иск штата Техас о пересмотре результатов президентских выборов. В документе Трамп также утверждает, что власти каждого из четырех штатов-ответчиков либо изменили, либо не выполнили свое законодательство при проведении голосования.