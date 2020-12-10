Ирина Горбачева, Елена Малышева и другие гости премьеры фильма “Неадекватные люди 2”

10.12.2020, 12:08, Разное

Вчера состоялась закрытая светская премьера второй части комедии “Неадекватные люди 2”. Зрителям картину представили режиссер проекта Роман Каримов, актеры Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Никита Санаев, продюсеры Андрей Шишканов, Михаил Кукушкин и другие члены съемочной группы. Среди гостей премьеры были замечены Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Екатерина Волкова, Елена Малышева, Арина Шарапова, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Светлана Камынина, Маша Цигаль, Алена Чехова, Данила Белых, Дарья Михалкова и другие.

Ирина Горбачева и Данила Белых Родион Газманов и Ирина Безрукова Юлия Хлынина Ингрид Олеринская Илья Любимов

По сюжету, Кристина (Ингрид Олеринская) живет с Виталием (Илья Любимов) тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони (Мария Горячева).

Съемочная группа комедии “Неадекватные люди 2” Съемочная группа комедии “Неадекватные люди 2” Роман Каримов Екатерина Волкова Светлана Камынина Дарья Михалкова Илья Бачурин Среди гостей – Арина Шарапова, Елена Малышева Алика Смехова Маша Цигаль Алена Чехова Ирина Безряднова Андрей Пасечный (Хамиль) с женой