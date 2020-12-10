 

Ирина Горбачева, Елена Малышева и другие гости премьеры фильма “Неадекватные люди 2”

10.12.2020, 12:08, Разное

Вчера состоялась закрытая светская премьера второй части комедии “Неадекватные люди 2”. Зрителям картину представили режиссер проекта Роман Каримов, актеры Ингрид Олеринская, Илья Любимов, Никита Санаев, продюсеры Андрей Шишканов, Михаил Кукушкин и другие члены съемочной группы. Среди гостей премьеры были замечены Ирина Горбачева, Юлия Хлынина, Екатерина Волкова, Елена Малышева, Арина Шарапова, Ирина Безрукова, Алика Смехова, Светлана Камынина, Маша Цигаль, Алена Чехова, Данила Белых, Дарья Михалкова и другие. 

Ирина Горбачева и Данила БелыхРодион Газманов и Ирина Безрукова Юлия ХлынинаИнгрид ОлеринскаяИлья Любимов

По сюжету, Кристина (Ингрид Олеринская) живет с Виталием (Илья Любимов) тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони (Мария Горячева).

Съемочная группа комедии “Неадекватные люди 2”Съемочная группа комедии “Неадекватные люди 2”Роман КаримовЕкатерина ВолковаСветлана КамынинаДарья Михалкова Илья БачуринСреди гостей – Арина Шарапова, Елена МалышеваАлика СмеховаМаша ЦигальАлена ЧеховаИрина БезрядноваАндрей Пасечный (Хамиль) с женой



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.10 / Мнение: Самые белые штаты, афромиллиардер-мошенник и пин-код без паспорта

27.10 / Пекин осторожно приветствовал намек Владимира Путина на военный союз России и Китая

19.11 / Зачем бросать курить во время пандемии

22.08 / Диетологи назвали масло какао эффективным средством для похудения

03.11 / Мнение: Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру?

08.12 / В Кремле ответили на сообщения о проблемах со здоровьем у Путина

29.10 / Мнение: Авиаудар по Степанакерту и обстрел Барды из РСЗО. 28.10.2020

23.11 / Базовую модель смартфона OnePlus 9 показали в защитном чехле

25.08 / Чем закончатся массовые беспорядки в Белоруссии: мнение эксперта

18.08 / «Нож у горла НАТО»: почему Беларусь важна для США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска