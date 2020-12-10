 

Визитку Путина выставили на продажу за полмиллиона рублей

10.12.2020, 12:02, Разное

На популярной интернет-доске объявлений неизвестный выставил на продажу визитку президента России Владимира Путина. Продавец утверждает, что получил её в далеком 2004 году.

По словам автора публикации, визитка хорошо сохранилась – все 16 лет она пролежала в его кошельке. На ней указаны контактные данные и должности его представителей. Владелец готов расстаться с редким товаром за 550 тысяч рублей. Он рассказал СМИ, что визитка досталась ему во время работы с одним из советников российского лидера, передает телеканал “360”.



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