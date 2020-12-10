Названы основные ошибки при измерении давления дома

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10.12.2020, 12:00, Разное

Медики назвали основные ошибки при измерении давления в домашних условиях. Также они поделились советами по поводу того, как правильно вычислять показатели.
Корректировать давление помогает изменение в образе жизни, в том числе в питании. Постоянное измерение показателей позволяет вовремя принять меры и минимизировать риски для здоровья. Специалисты рассказали, как правильно организовать данный процесс.

Врачи посоветовали приобрести прибор с определенным размером манжеты. Перед его использованием следует проконсультироваться с медицинским специалистом. Стандартные рекомендации предполагают измерение давления два раза. Это нужно делать утром перед приемом лекарств и вечером. Процедура должна проводиться примерно в одно и то же время ежедневно.

За полчаса до выполнения манипуляции следует не курить, не употреблять кофе и не есть. Непосредственно во время самого измерения важно сидеть спокойно. Манжета прибора должна надеваться на голую руку, хотя многие закрепляют ее поверх одежды. Конечность, куда крепится устройство, следует расположить на уровне сердца. Для этого ее удобно положить на подлокотник кресла или же на стол. Измерение на одной и той же руке не нужно проводить ранее чем через три минуты после первой манипуляции. Обычно показатели снимаются на обеих конечностях, корректным результатом принято считать тот, который выше.



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