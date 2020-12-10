Социальные сети помогают в сокращении потребления мяса

10.12.2020, 12:00, Разное

Ученые установили, что использование социальных сетей позволяет сократить потребление мяса. Люди, получающие личные сообщения о вреде мясной продукции, впоследствии отказываются добавлять ее в свой рацион.

Исследование проводили сотрудники Кардиффского университета. Эксперимент длился всего две недели. Его участники были зарегистрированными пользователями Facebook. Первую неделю респонденты не получали никаких сообщений, в среднем за этот период они съедали от 7 до 8 порций красного или переработанного мяса, однако все изменилось, когда их начали информировать о вреде такой пищи.

Так, после отправки сообщений количество порций блюд из красного или переработанного мяса сократилось до 4-5 единиц. Кроме того, участники эксперимента заявляли, что откажутся от потребления других видов мяса, хотя они в сообщениях не упоминались. Ученые называли это «побочным поведенческим эффектом». Респондентам в основном сообщалось, что мясо вредит их здоровью, а также негативно воздействует на окружающую среду.