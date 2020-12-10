Redmi K40 Pro лишится фирменной выдвижной камеры

10.12.2020, 12:00, Разное

Известно, что в смартфоне Redmi K40 Pro не будет использоваться фирменная выдвижная камера. Это поможет удержать стоимость устройства на более низком уровне.

В Redmi уже подтвердили, что к выпуску готовится флагман, который станет работать на базе Qualcomm Snapdragon 888. Скорее всего, речь идет о модели Redmi K40 Pro. Данный девайс на рынке должен сменить актуальный смартфон Redmi K30 Pro.

Redmi K40 Pro не станет комплектоваться эксклюзивной выдвижной камерой, которой обладали два предшественника. Модель получит традиционный сенсор, его разрешение пока не сообщается. На этот шаг производитель идет, чтобы установить более низкий ценник на гаджет. Он должен быть оснащен плоским OLED-экраном, также анонсирована функция быстрой зарядки.

Если говорить об обычной модели Redmi K40, то она получит чип Dimensity 1000+, ЖК-экран и батарею на 4500 мАч. Ожидается, что смартфоны анонсируют в конце нынешнего или же в начале следующего года.