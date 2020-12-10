Мнение: Ютуб запретил сомневаться в честности выборов в США

10.12.2020, 11:54, Разное

Девяностые стали для России праздником детского непослушания. Дети осознали, что родители лежат в пьяной отключке, и теперь можно нарушать любые правила. Пнуть кота? Нет проблем. Поджечь штору? Пожалуйста. Съесть полную коробку шоколадных конфет? Конечно! Конфет, правда, нет, в холодильнике мышь повесилась, но зато можно допить остатки спирта Рояль и докурить бычки из пепельницы. Никто и слова поперёк не скажет.

Вскоре, правда, оказалось, что жизнь заставит сполна заплатить и за кота, и за штору, и даже за спирт Рояль, причём отнюдь не ласковыми родительскими подзатыльниками, но тогда, в 1993 году, россияне ходили с настежь открытыми от удивления глазами. «А что, так можно было?», — вот вопрос, который неизменно возникал после просмотра вечерних новостей.

Сейчас наши давние друзья и партнёры, Соединённые Штаты Америки, вошли в аналогичный обескураживающий этап своей истории. «А что, так можно было?», — спрашивает себя американец, глядя на масштабные вбросы в пользу Демпартии США. «А что, и так можно было?», — недоумевает он, наблюдая за президентом, которого соцсеть затыкает в его собственном твиттере. «Видимо, теперь можно и так», — устаёт удивляться американец, читая новости о введении ковровой цензуры на Ютубе.

https://ria.ru/20201209/youtube-1588500722.html

https://www.rt.com/usa/509143-youtube-bans-election-fraud-trump/

Как сообщили в видеохостинге, с сентября компания удалила более восьми тысяч каналов и тысячи видеопубликаций, распространяющих “недостоверную информацию о прошедших выборах” или иным образом нарушающих политику компании в отношении голосования.

“Мы начнем удалять любой загружаемый сегодня или впоследствии контент, который может вводить людей в заблуждение тем, что утверждает о мошенничестве или ошибках, которые изменили исход президентских выборов 2020”, — сообщила компания.

Всё, это конец игры. Один из шахматистов снял ладью противника с доски, отложил к съеденным фигурам и нагло улыбнулся своему визави в лицо. Теперь другой гроссмейстер должен или проглотить поражение, или позвать судью, или поухватистее взяться за шахматную доску, готовясь достойно выступить в надвигающейся безобразной драке.

ЮТуб, Твиттер, Фейсбук и прочие крупные соцсети — монополисты, они контролируют огромную долю контента в США. Когда они прямо заявляют, что будут теперь удалять заявления о фальсификации выборов, они переходят тот же Рубикон, что и Александр Лукашенко, давший в этом году команду на жёсткое подавление протестов. Даже если глубинное государство выиграет, оно будет с этого момента управлять оккупированной страной, граждане которой будут ненавидеть своих тиранов.

Вчера вечером Техас подал в Верховный суд иск, с требованием отменить результаты выборов в тех четырёх «колеблющихся» штатах, в которых Джо Байден победил при крайне подозрительных обстоятельствах. Ещё 17 республиканских штатов поддержали Техас:

https://www.vesti.ru/article/2496752

Несмотря на это Ютуб всё равно намерен затыкать и банить каждого, кто осмелится разместить видео про фальсификации на выборах: поддержавшая Трампа половина Америки стала теперь вторым сортом, которому нельзя ни выбирать своего президента, ни хотя бы жаловаться на то, что у них беззастенчиво воруют голоса.

Исход борьбы ещё не предрешён. Глубинное государство сбросило маску не от хорошей жизни: политики, журналисты и чиновники вынуждены уничтожать свою репутацию, так как ситуация для них критическая, слишком многое поставлено в 2020 году на кон. Вместе с тем, повторюсь, даже если Джо Байден победит, его победа станет пирровой. Если ещё пару месяцев назад ЮТуб имел репутацию обычной корпорации, которая только слегка помогает своим друзьям, теперь его будут воспринимать как рупор тирана, диктующий его волю порабощённой стране.

Есть, впрочем, и хорошие новости. Российское крыло Демпартии США не смогло остаться в стороне от общего угара. Наши «специалисты по выборам», которые много лет лили нам в уши яд про «гауссиану», «пики Чурова» и «146%», дружно заявили, что выборы в США прошли идеально честно, что никаких значимых нарушений там не было, и что все многочисленные свидетельства фальсификаций — просто выдумки необразованных трампистов.

Ни к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, ни даже к выборам президента 2024 года их репутация уже не восстановится, а подготовить новые кадры за столь короткий срок американское глубинное государство уже не успеет: у него сейчас с избытком хватает проблем и без нас.