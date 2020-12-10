 

Панеттьери показала торт, который заказала по случаю шестилетия дочери

10.12.2020, 11:48, Новости дня

Американская актриса Хайден Панеттьери 10 декабря в Instagram разместила фото праздничного торта в форме цифры шесть, посвятив публикацию дню рождения дочери Кайи.

“Шесть лет назад в этот день я встретила самое удивительное существо. Не могу поверить, что моя девочка стала такой большой”, – написала актриса.

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Публикация от Hayden Panettiere (@haydenpanettiere)

Панеттьери родила дочь Кайю в 2014 году, будучи в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. Летом 2018 года стало известно, что они расстались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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