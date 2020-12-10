 

“Крылья – это не рога, Юра!”. В Instagram обсуждают странный снимок Горбунова

10.12.2020, 11:48, Новости дня

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился в Instagramсобственным снимком, на котором запечатлен в верхней одежде и шапке. Он сидит на фоне стены с изображением крыльев: визуально кажется, что они расположены на голове телеведущего.

“Хорошего всем зимнего вечера”, – написал он.

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Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Подписчики прокомментировали снимок.

“Красивый! Крылья – это не рога, Юра!” – написала verabarbina.

“Просто ангел”, – отреагировала nataliiaribchinskii.

“Юрий Цезарь”, – написал apostolovpavel12.

Горбунов женат на ведущей “Світського життя” Кате Осадчей – пара оформила отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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