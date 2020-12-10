 

Иран и Афганистан соединили железные дороги

10.12.2020, 11:20, Новости дня

Новая железная дорога соединила Иран и Афганистан, официальные лица двух стран приняли участие в церемонии открытия магистрали.

Железная дорога связывает иранский город Хаф с афганским Гератом. Протяженность магистрали составляет порядка 225 километров, передает РИА «Новости».

«С сегодняшнего дня эта железная дорога укрепит связь Ирана и Афганистана», – сообщил президент Ирана Хасан Роухани. 

По его словам, открытие железной дороги стало историческим событием для отношений Тегерана и Кабула. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что планировал лично присутствовать на открытии этого проекта, однако помешала пандемия коронавируса.

Железная дорога состоит из четырех участков, строительство трех из которых финансировалось Ираном. Создание этого транспортного коридора Иран осуществляет в сотрудничестве с Индией.



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