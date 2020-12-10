 

На МКС починили отказавшую российскую систему получения кислорода

10.12.2020, 11:20, Новости дня

Российскую систему получения кислорода «Электрон-ВМ» на Международной космической станции ввели в строй после сбоя в работе, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Экипаж МКС провел работу по включению системы «Электрон-ВМ». В настоящее время оборудование работает штатно», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Роскосмоса.

Отказы системы получения кислорода на МКС случаются, но запасы кислорода имеются как на станции, так и на прибывающих на нее грузовых кораблях. Кроме того, в американском сегменте МКС находится система получения кислорода OGS в модуле Tranquillity.

22 октября разработчик системы получения кислорода «Электрон-ВМ», которая накануне отказала на МКС в третий раз за семь дней, заверил, что поломка не связана с конструкторскими недостатками или браком.



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