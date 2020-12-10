Мнение: Новый фактор

10.12.2020, 11:16, Разное

14 декабря должно состояться голосование выборщиков, которое может поставить точку в сложившейся неустойчивой ситуации вокруг выборов президента США. Демократы сделали все от них зависящее – запустили машину запугивания и террора, масштабно фальсифицировали итоги выборов, на уровне штатов благополучно отбили практически все иски республиканцев. Однако возник новый фактор, который может (пока еще потенциально) изменить динамику происходящего.

Инициировал возникновение этого фактора Техас, который подал иск в Верховный суд США о том, что четыре штата (которые и стали ключевыми в процессе манипуляции итогов выборов) нарушили его, Техаса, права на свободные выборы. Мотивация Техаса такова: власти этих четырех штатов буквально перед выборами изменили внутреннее законодательство, что и позволило принимать ранее недействительные бюллетени с неверифицируемыми подписями (буквально крестик), узаконили нарушения, которые наблюдались в этих штатах повсеместно. Что, по мнению властей Техаса, как раз и является нарушением прав этого штата на свободное волеизъявление в масштабах страны.

Вначале к иску Техаса относились скептически и юмористически, но все резко изменилось, когда Верховный суд принял его к рассмотрению, что само по себе означает, что суд увидел в аргументах признаки состава федерального преступления. Целью иска является либо полная дисквалификация коллегий выборщиков в этих штатах, либо избрание их в местных конгрессах (где большинство у республиканской партии). В любом варианте Байден лишается не просто этих голосов, но и большинства, а значит – победу 14 декабря одерживает Трамп.

Позицию Техаса поддержали почти полтора десятков штатов, фактически формируется идеологический раскол США, и снова – на "Север" и "Юг", которые сегодня выглядят несколько иначе, но в целом конфигурация сохраняется. Это еще не означает запуск процесса сецессии в случае, если иск будет отклонен, но противостояние из межпартийного переходит и на внутригосударственный уровень.

В любой ситуации остается очень мало времени. И Верховный суд может резко изменить все юридические расклады, поставив демократов перед необходимостью перехода на новый уровень противостояния – силовой.