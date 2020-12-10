Беременная Эмили Ратажковски снялась полностью обнаженной

10.12.2020, 11:14, Разное

В октябре стало известно, что Эмили Ратажковски в следующем году впервые станет мамой – о том, что она ждет ребенка, модель объявила с диджитал-обложки Vogue. Находясь в “интересном положении”, Эмили не стала нарушать свои принципы и продолжила публиковать в Instagram откровенные фото. Вчера, например, она представила себя миру полностью обнаженной – на ней было лишь полотенце, которое покрывало голову.

Эмили РатажковскиЭто далеко не первый снимок, который вызвал ажиотаж в Сети. Ранее Эмили уже постила свое обнаженное фото, где на ней были только носки, а также видео для Vogue, где совершенно не стеснялась откровенности. В интервью журналу она также рассказала о том, что она и ее муж, продюсер Себастьян Бир-Макклард, не планируют заранее узнавать пол ребенка:

Когда муж и я делились с нашими друзьями этой новостью, первым вопросом после поздравлений обычно был “Вы уже знаете пол малыша?” А мы отвечали, что не будем знать пол нашего ребенка до его 18-летия – пока он сам нам его не определит. Все смеются над этим, но в наших словах есть истина. Мы ведь действительно не знаем, кто растет в моем животе. Кем будет этот человек? Как он изменит нашу жизнь? Я хочу быть родителем, который позволит своему ребенку показать себя таким, какой он есть. Но хотя я и надеюсь, что мой ребенок сможет определить свое место в мире, я в то же время понимаю, что он, несмотря ни на что, столкнется с ограничениями по полу, прежде чем сможет говорить или, черт возьми, даже родиться.

Эмили РатажковскиНапомним, с отцом будущего ребенка – Себастьяном – Эмили впервые была замечена в декабре 2017 года на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Спутник модели не был идентифицирован фотографами, а поведение пары на публике трактовалось не иначе как дружеское. Тем более, что комментариев относительно расставания с Джеффом Магидом, с которым Эмили встречалась с 2014 года, она прессе так и не дала. Для поклонников и СМИ стало шоком ее сообщение о состоявшейся свадьбе в 2018 году, ведь она вышла замуж не за Джеффа Магида, а за Себастьяна.

Эмили Ратажковски с мужем Эмили Ратажковски