Мнение: Рейх предателям не платит

10.12.2020, 11:12, Разное

Интересный немецкий документ, где Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер отвечает на предложение вермахта награждать "восточных" предателей землей после победы Третьего Рейха в войне.

Они, понимаешь, старались, родину предавали, с немецкими оккупантами сотрудничали, а тут такой облом…

Перевела новый документ – реакция главы СС Гиммлера на предложение вермахта, выделить HiWi земельные участки.

Хи́Ви (нем. Hilfswilliger, «желающий помочь») – добровольные помощники вермахта, полиции и СС из местного населения оккупированных территорий СССР и советских военнопленных. Первоначально служили во вспомогательных частях механиками, кучерами, грузчиками, санитарами, в похоронных и спасательных командах, доставляли на передовую боеприпасы и т. п. Позже хиви стали привлекать к непосредственному участию в боевых действиях, операциях против партизан и к карательным акциям.

Итак:

Записка рейхсфюрера СС Гиммлера генерал-фельдмаршалу Кейтелю о поселенческих планах для сотрудничающих с вермахтом жителей оккупированных территорий (HiWi)

Рейхсфюрер СС полевой командный пункт, 21 июля 1943 г.

Господину генерал-фельдмаршалу Кейтелю

совершенно секретно, только для командования

Глубокоуважаемый господин генерал-фельдмаршал!

До меня дошли сведения, что вермахт запросил и потребовал 24 000 наследственных крестьянских хозяйств по 28 моргенов (= 7 гектаров, прим. перев.), и среди них некоторое количество крупных хозяйств по 40 моргенов (= 10 гектаров, прим. перев.) и более, для украинских и прочих HiWis. Как рейхскомиссар по укреплению немецкого народа от имени всех немецких мужчин, желающих стать поселенцами, я самым решительным образом протестую и возражаю против этого требования. Обращаю Ваше внимание на то, что сегодня мы пока еще не в состоянии поселить [на восточные земли] даже немецких фронтовиков.

Прямо в разгар войны вермахт собирается окончательно (т.е. передать хозяйства в постоянную собственность – прим. перев.) вознаградить русских HiWis, чьим общим заслугам мы сможем дать окончательную оценку лишь в конце войны.

Я не могу отделаться от впечатления, что мы, очевидно, забываем урок, преподнесенный нам военной историей касательно поведения поляков и украинцев в Первой мировой войне. Кроме того, я изумлен, что представителей [расово] чуждых народов хотят награждать землей, причем даже не в обычной форме, а в форме наследственных крестьянских хозяйств, которые лучше всего обеспечивают сохранение родов и семей – в данном случае [сохранение] семей чужих народов.[1]

Я все еще надеюсь, что вермахт все-таки не выдвигал вышеупомянутого требования. А если все-таки выдвигал, то я считаю, что ответственные референты, внесшие подобные предложения, должны быть немедленно сняты с должностей; их имена необходимо зафиксировать, чтобы они по меньшей мере больше никогда не получили должностей, на которых могли бы инициировать и продвигать такие губительные вещи.

Искренне Ваш,

Подпись: Гиммлер

Как нацисты награждали русских предателей?

[1] В расовой идеологии Третьего рейха земля являлась одним из главных условий сохранения и развития расы и народа. Принцип германизации земли предполагал полное заселение завоеванных земель немцами. Все планы послевоенного обустройства Востока предусматривали как раз лишение земли той части местного населения, которая не погибнет от голода и не переселится дальше на Восток. Эти люди должны были стать батраками, сезонными рабочими, постоянно меняющими место жительства, не имеющими собственных хозяйств – земли, на которой они могли бы размножаться и создавать социальные общности. В этом смысле наделение восточных HiWis землей, да еще на наследственной основе, действительно противоречило главным принципам колонизации Востока и должно было казаться Гиммлеру настоящим преступлением против немецкого народа.

Оригинал: NA T-175, R. 19, 2524111-2524112

Перевод: Ксения Чепикова

https://zen.yandex.ru/media/mlozha/kak-nacisty-nagrajdali-russkih-predatelei-5fc80723eb95a53734ac2cd2 – цинк

А ведь хотели пить баварское…