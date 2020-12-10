 

Коронавирус в России: за сутки выявили 27,9 тысячи новых случаев заражения

10.12.2020, 11:08, Разное

Свежие данные о заболеваемости COVID-19 в России опубликовал утром в четверг оперативный штаб в своем телеграм-канале. Новые случаи выявили в 85 регионах страны.

Больше всего инфицированных – в Москве. Коронавирусом заразились 6 730 жителей столицы. Далее идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 774 и 1 351 заболевшими соответственно.

Много случаев заражения COVID-19 зарегистрировали в Нижегородской, Архангельской, Свердловской, Воронежской, Ростовской, Вологодской областях, а также в Республике Карелия.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 2,56 миллиона россиян. Число вылечившихся выросло за сутки на 25 тысяч и составило 2,03 миллиона, а количество жертв – на 562 до 45,2 тысячи.

В Роспотребнадзоре описали два сценария развития событий в стране после Нового года. Если в праздники граждане продолжат соблюдать меры профилактики, то стоит ожидать стабилизации эпидпроцесса.

Если же россияне перестанут носить маски и перчатки в общественных местах и не будут избегать мест массового скопления людей, то рост случаев заболевания в январе продолжится.



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