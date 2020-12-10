Впервые за 10 лет: Россия проведет совместные учения с НАТО

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10.12.2020, 11:08, Разное

Военно-морские силы России и стран НАТО впервые за последние десять лет проведут совместные учения. Помимо них в маневрах примут участие и китайские моряки.

Учения “АМАН-2021” пройдут в акватории Аравийского моря в феврале грядущего года. Там встретятся корабли России, США, Китая, Великобритании, Японии, Турции, Филиппин, Малайзии, Индонезии и Шри-Ланки.

Прежде совместные учения военно-морских сил России и НАТО проходили лишь в 2011 году у берегов Испании, сообщает телеканал “360”.



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