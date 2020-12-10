Названы самые вредные для мозга продукты

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10.12.2020, 11:06, Разное

Медики назвали самые вредные и полезные продукты для головного мозга. По словам доктора Лизы Москони, этот орган наиболее легко повредить, если питаться неправильно.
Здоровье мозга нельзя улучшить посредством витаминных добавок. Исключения составляют случаи, когда органу ЦНС для корректной работы не хватает какого-то конкретного элемента. Пациентам с патологиями сердца может помочь рыбий жир. Однако его польза для здоровья мозга не доказана.

Для того, чтобы нейроны выполняли свою функцию, нужны витамины С, В и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3. Во вредных продуктах содержатся насыщенные жиры, а они, в свою очередь, повышают вероятность развития проблем когнитивного характера. Когда люди употребляют много сладостей или же чрезмерно жирной пищи, то чувствуется усталость и сонливость. Неприятные симптомы возникают именно в головном мозге.

Результаты многочисленных исследований показали, что не существует определенных «суперпродуктов», которые бы обеспечивали здоровье органа ЦНС. Питаться нужно полноценно и разнообразно.



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