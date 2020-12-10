 

В 2020 году изготовленные человечеством материалы перевесят биомассу Земли

10.12.2020, 11:06, Разное

Ученые предупредили человечество о том, что в 2020 году созданные людьми материалы будут весить больше всей биомассы Земли. К такому явлению привел бурный рост человеческой цивилизации, которого еще не было в 1900-е годы.
Если в указанный выше период предметы, изготовленные людьми за всю историю своего существования, составляли только 3% от всей биомассы, включающей растения, животных и самого человека, то позднее объем материалов увеличивался в два раза каждые 20 лет. Большая часть веса (до 40%) приходится на бетон, а всего ежегодно выпускается 30 гигатонн различных материалов.

Расчеты показывают, что в 2020 году количество человеческих изделий превысит 1,1 тератонну, именно столько весит биомасса Земли. К 2040 году масса всех материалов составит уже 3,3 тератонны. Наиболее продуктивным в плане выпуска различных изделий исследователи назвали период с 1945 по 1978 годы, продлившийся до нефтяного кризиса. Первая мировая война, Великая депрессия и начало 2000-х годов сыграли ключевую роль в падении производства. Стоит отметить, что в своей модели исследователи не учитывали количество произведенных отходов, в этом случае масса могла бы увеличиться в несколько раз.



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