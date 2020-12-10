Невролог рассказал об опасности новогодних гирлянд

10.12.2020, 11:06, Разное

Врач-невролог Александр Евдокимов в ходе интервью объяснил, чем могут быть опасны мигающие новогодние гирлянды. По мнению специалиста, особенно они вредны, когда горит только один цвет.

Новогодние гирлянды являются опасными для здоровья, если они развешены на очень большой площади. В коре головного мозга образуются множественные очаги возбуждения при их мерцании. У людей нередко фиксируются мигрезонзные явления.

Если гирлянды висят везде, то нагрузка на глаза увеличивается. Эффект не будет значительным, если огни мигают только на новогодней елке. Мерцание вызывает тошноту и головную боль, неприятная симптоматика усилится, когда человек употребляет спиртные напитки. На следующий день его самочувствие может ухудшиться в два раза.

Важно принимать во внимание и цвет гирлянды. Красный провоцирует агрессию, а желтый и зеленый являются более спокойными. Для сетчатки глаза при интенсивном мигании опасен синий оттенок. Значение имеет и частота мерцания, в также иные факторы, например, гирлянда может гореть в помещении со светом или же в темной комнате. Негативный эффект будет максимальным в случае второго варианта.

Невролог советуют не экономить на новогодней гирлянде и отдать предпочтение более качественному товару. В противном случае, придется тратить деньги на восстановление собственного здоровья.