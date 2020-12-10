 

«Браузером по-умолчанию станет «Амиго»»: Минцифры опубликовало перечень российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

10.12.2020, 11:03, Разное

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило предварительный список приложений, которые будут по умолчанию устанавливаться на смартфоны и планшеты в соответствии с законом об обязательном использовании российского ПО для мобильных устройств.

По словам руководителя министерства Максута Шадаева, перечень составлялся исходя из совокупности характеристик приложений: помимо функциональности, в расчёт также бралась известность бренда.

«Нашей миссией было не столько поддержать отечественные IT-компании, сколько дать понять россиянам, что наши производители ничем не хуже иностранных. Для этого мы выбрали приложения, производители которых уже имеют определённый уровень известности среди граждан и годами работают в этой сфере. На мой взгляд, подобранные приложения подходят для этого лучше всего», — добавил министр.

Согласно представленному перечню, на смартфоны и планшеты по-умолчанию будут установлены следующие приложения:

• Браузер «Амиго» с надстройкой «Яндекс.бар»
• Поисковик «Поиск Mail.ru»
• Видеохостинг RuTube
• Мессенджер «ВКонтакте»
• Социальная сеть «Одноклассники»
• Электронная почта «Почта Mail.ru»
• Онлайн-кинотеатр Premier
• Платёжная система «Мир»
• Приложение «Госуслуги»
• Официальное приложение «Почты России»

Дата публикации перечня предустанавливаемого отечественного ПО для персональных компьютеров и телевизоров не сообщается. Закон об обязательном использовании российского ПО для мобильных устройств вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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