«Браузером по-умолчанию станет «Амиго»»: Минцифры опубликовало перечень российских приложений для обязательной предустановки на смартфоны

10.12.2020, 11:03, Разное

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило предварительный список приложений, которые будут по умолчанию устанавливаться на смартфоны и планшеты в соответствии с законом об обязательном использовании российского ПО для мобильных устройств.

По словам руководителя министерства Максута Шадаева, перечень составлялся исходя из совокупности характеристик приложений: помимо функциональности, в расчёт также бралась известность бренда.

«Нашей миссией было не столько поддержать отечественные IT-компании, сколько дать понять россиянам, что наши производители ничем не хуже иностранных. Для этого мы выбрали приложения, производители которых уже имеют определённый уровень известности среди граждан и годами работают в этой сфере. На мой взгляд, подобранные приложения подходят для этого лучше всего», — добавил министр.

Согласно представленному перечню, на смартфоны и планшеты по-умолчанию будут установлены следующие приложения:

• Браузер «Амиго» с надстройкой «Яндекс.бар»

• Поисковик «Поиск Mail.ru»

• Видеохостинг RuTube

• Мессенджер «ВКонтакте»

• Социальная сеть «Одноклассники»

• Электронная почта «Почта Mail.ru»

• Онлайн-кинотеатр Premier

• Платёжная система «Мир»

• Приложение «Госуслуги»

• Официальное приложение «Почты России»

Дата публикации перечня предустанавливаемого отечественного ПО для персональных компьютеров и телевизоров не сообщается. Закон об обязательном использовании российского ПО для мобильных устройств вступает в силу с 1 января 2021 года.