 

Что произошло за ночь 10 декабря

10.12.2020, 10:58, Разное

Коротко.

  • Беларусь закрывает наземные государственные наземные границы на выезд из страны. Это решение власти объяснили борьбой с распространением коронавируса. Покинуть страну можно будет только на самолете.

  • Почти все штаты США подали в суд на Facebook из-за нарушения антимонопольного законодательства. В заявлениях истцов говорится, что компания использует в отношении менее крупных конкурентов стратегию «купи или закопай». Среди требований, предъявленных к Facebook — продажа купленных в 2012-2014 годах мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.

  • За сутки в Москве скончались еще 74 пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит городской оперштаб по борьбе с инфекцией. Таким образом, число умерших в столице от COVID-19 выросло до 9645. Всего с начала пандемии в РФ инфекция унесла более 44,5 тысячи жизней.

  • Прототип космического корабля SpaceX взорвался на летных испытаниях. Прототип ракеты Starship для полетов на Марс поднялся на 12,5 километра и начал спуск, однако у аппарата отказал один из двигателей.

  • Прерванный из-за расиситского скандала матч «Пари-Сен-Жермен» — «Истамбул» закончился поражением турецкого клуба. Парижская команда победила со счетом 5:1.

  • Тем временем московский «Локомотив» проиграл мюнхенской «Баварии». Матч группового этапа футбольной Лиги чемпионов закончился со счетом 2:0. Таким образом, «Локомотив» завершил свое выступление в еврокубках.

    • Источник: Новая газета



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