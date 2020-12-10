Верещук: При Порошенко политика на Донбассе была средством укрепления его власти. А Зеленский пытается просто беречь жизнь на линии разграничения и возвращать пленных

10.12.2020, 10:54, Новости дня

Главное – это жизнь!

С нормандской встречи в Париже прошел ровно год. Можно по-разному оценивать результаты.

Согласна с теми, кто считает, что минский процесс фактически в тупике. Потому что то, что подписал Порошенко, и то, что сейчас требует Россия, мы выполнить не можем. Имею в виду изменения в Конституцию и контроль над границей.

Но если посмотреть с точки зрения человеческой жизни, результаты есть, и они ощутимы. Многие из наших удерживаемых лиц вернулись из плена домой. Но главное – это устойчивое прекращение огня. А это много сохраненных жизней на линии разграничения.

На самом деле за время президентства Зеленского изменилась парадигма политики на Донбассе. При Порошенко политика на Донбассе была средством укрепления его власти. А Зеленский пытается просто беречь жизнь на линии разграничения и возвращать пленных. Делать это он вынужден под хор обвинений: одна политолигархическая группа обвиняет его в том, что он договаривается с Россией, а другая политолигархическая группа обвиняет его в обратном – что он с Россией не договаривается.

Я не знаю, что будет дальше с урегулированием на Донбассе. Но если президент Зеленский руководствуется количеством сохраненных жизней и возвращенных пленных – это беспроигрышная стратегия.

Источник: Ірина Верещук / Facebook