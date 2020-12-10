 

Суд решил назначить Януковичу государственного адвоката

10.12.2020, 10:54, Новости дня

Печерский районный суд Киева на заседании 9 декабря решил назначить беглому экс-президенту Украины Виктору Януковичу нового бесплатного государственного адвоката. Об этом 10 декабря сообщает “Украинская правда”.

Заседание суда было посвящено избранию меры пресечения для Януковича, которого подозревают в причастности к событиям Евромайдана 18–20 февраля 2014 года.

Адвокаты попросили время для ознакомления с материалами дела, но после перерыва не явились. На это обратили внимание прокуроры.

“Фактически у нас есть самоустранение”, – сказал судья.

Издание отмечает, что если адвокаты снова появятся в суде, то смогут принимать в нем участие.

Самому Януковичу суд отказал в участии в заседании по видеосвязи.

Рассмотрение ходатайства о продлении заочного ареста для Януковича продолжится позже.

Экс-президенту неоднократно назначали государственных адвокатов, с чем Янукович не всегда соглашался. В частности, в августе 2018 года Оболонский райсуд Киева отказал в отстранении от судебного процесса адвоката из Центра бесплатной правовой помощи Юрия Рябовола.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

26 февраля 2014 года в Генпрокуратуре Украины заявили, что Януковичу, бывшему главе Администрации Президента Андрею Клюеву, экс-генпрокурору Виктору Пшонке, экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко и другим лицам объявлено о подозрении в совершении умышленных убийств во время проведения массовых мероприятий в центре Киева.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы.

По делу о разгоне Майдана 18–20 февраля 2014 года Янукович был заочно арестован Печерским райсудом в мае 2020-го. В Офисе генпрокурора сообщали, что решение суда о заочном заключении Януковича под стражу дает право стороне обвинения начать процедуру экстрадиции. 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест беглого президента.

У экс-президента остается еще один заочный арест, приговор, который вступил в силу, и решение суда о его задержании для избрания меры пресечения. Если он вернется в Украину, будет арестован, подчеркнули в Офисе генпрокурора 20 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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