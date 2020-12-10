 

Обвиняемый в крупной краже у банка экстрадирован из Египта в Россию

10.12.2020, 10:26, Новости дня

Артур Оганов, обвиняемый в присвоении более 300 млн рублей экстрадирован из Египта в Россию в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что Оганов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), передает ТАСС.

По версии следствия, в 2012 году обвиняемый, будучи генеральным директором компании, взял в банке кредит для рефинансирования долгов.

Получив деньги, он вывел более 300 млн рублей через фиктивные договоры займа. В 2018 году Оганов был объявлен в международный розыск, а в сентябре 2020 года его задержали в Египте.

Ранее суд огласил приговор в отношении бывшего председателя правления банка «Советский» Андрея Карпова – его признали виновным в присвоении и растрате более 1,7 млрд рублей.



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