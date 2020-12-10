Владимир Пресняков и Наталья Подольская крестили младшего сына

10.12.2020, 10:20, Разное

22 октября Наталья Подольская стала мамой – она родила сына, которого назвали Иван. Для нее ребенок стал вторым, для Владимира Преснякова – третьим, от брака с Кристиной Орбакайте у него есть сын Никита. Вчера Подольская рассказала на своей странице в Instagram, что они крестили младшего сына.

Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя,

— подписала ролик Наталья, где позирует в церкви с малышом на руках. После таинства вся большая семья Пресняковых-Подольских отправилась в ресторан Asia Hall, чтобы отметить этот светлый день. Присутствовали на празднике самые близкие, включая Никиту Преснякова.

Наталья Подольская с сыном Иваном Артемий Пресняков с двоюродными сестрами Наталья Подольская с сестрой и подругами

Слухи о том, что Наталья Подольская вновь ждет ребенка, ходили все лето, однако подтвердила их певица лишь в середине августа, опубликовав фотографию и написав: “Просто я считаю, что Пресняковых должно быть много”. В октябре у Натальи и Владимира родился сын Ваня. Счастливые родители даже сразу поделились его фотографией, сделанной в первые минуты его жизни.

Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков познакомились в 2005 году, а в 2010-м официально зарегистрировали отношения. 5 июня 2015 года у пары родился сын, которого счастливые родители назвали Артемием.

Мамой я стала в 33 года. Это произошло очень осознанно, очень желанно. Последние пять лет я всерьез шла к достижению цели. Сильно переживала и так хотела, чтобы мой ребенок, мой Тема появился на свет! И вот, когда это случилось, когда он родился, произошло все то, что описывается парой банальных фраз, – я стала самой счастливой на свете, жизнь моя перевернулась,

– рассказала Наталья в колонке HELLO!.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыном Иваном