Эксперт предупредил о проблемах для мировой экономики из-за пандемии

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10.12.2020, 10:14, Разное

Руководитель филиппинского Центробанка Бенджамин Диокно предрек обострение экономической ситуации из-за новой волны COVID-19. По прогнозам, к концу этого года мировой ВВП снизится на 4,4%.

Это, отметил экономист, еще положительный сценарий развития. “Недавние события указывают на ухудшение, а не на улучшение в ближайшее время”, – подчеркнул Диокно.

Глава Центробанка добавил, что ждать эффекта от вакцинации пока рано, а новые вспышки коронавируса в Соединенных Штатах и Европе уже вновь давят на мировую экономику.

Согласно последним данным, общее число заразившихся COVID-19 в мире составляет 69,2 миллиона. Лидером по количеству инфицированных является Америка. Здесь диагноз поставили 15,8 миллиона гражданам.

На втором месте находится Индия с 9,76 миллиона случаев заболевания. Тройку замыкает Бразилия, где выявили 6,73 миллиона заразившихся. Отметим, что Россия находится на четвертой строчке с 2,54 миллиона больных.

Ранее “Дни.ру” написали об угрозе новой мировой эпидемии. Птичий грипп может распространиться из Японии по всей планете и стать серьезной биологической угрозой.



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