Названа причина смерти знаменитого итальянского футболиста Паоло Росси

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10.12.2020, 10:14, Разное

В Италии умер легендарный итальянский футболист Паоло России. Бывший нападающий национальной команды скончался в возрасте 64 лет.

О смерти Росси сообщила в своем инстаграм-аккаунте его жена – Федерика Каппеллетти. Она опубликовала совместное фото с покойным супругом, подписав его “навсегда”. Точная причина ухода спортсмена из жизни пока не называется, но итальянские спортивные СМИ выяснили, что мужчина был неизлечимо болен, передает телеканал “360”.

В разные годы Паоло Росси выступал за “Ювентус”, “Милан”, “Верону” и другие клубы. В составе сборной Италии по футболу он выиграл чемпионат мира 1982 года, получив титул лучшего бомбардира турнира.



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