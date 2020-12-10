 

Автодилеры рассказали о скидках на машины в России в декабре 2020 года

10.12.2020, 10:12, Разное

В РФ автодилеры рассказали о скидках на машины, которые ожидаются в декабре 2020 года. Традиционно перед Новым годом начинается период распродаж моделей уходящего года выпуска. Однако на сегодняшний день рассчитывать на какие-то большие скидки не стоит.
В этом году клиентам не нужно ждать распродаж, поскольку спрос на ликвидные модели сильно превышает имеющееся предложение. Более актуальным вопросом на сегодняшний день является наличие определенного транспортного средства в нужном цвете и варианте исполнения. Скидки могут делаться на машины, которые поступили на склады по старым ценам. Однако предложения будут точечными.

Во многих брендах наблюдается проблема с доступностью тех или иных моделей. В то же время условия заключаемой сделки являются индивидуальными, поэтому будут обсуждаться с каждым конкретным покупателем. Специальные условия обычно предоставляются при оформлении кредита или же сдаче предыдущей машины.

Дилер Руслан Абдулнасыров заявил, что, несмотря на тяжелую ситуацию, производители не забывают о клиентах, поэтому устраивают различные акции. Например, при покупке той или иной модели в подарок предоставляется зимняя резина.

Эксперты заявляют, что в следующем году будет наблюдаться рост стоимости автомобилей на рынке РФ. В зависимости от моделей она составит 3-10%.



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