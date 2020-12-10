Иван Ургант высмеял Елену Темникову за выпуск собственной валюты

10.12.2020, 10:12, Разное

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над певицей Еленой Темниковой, выпускающей собственную валюту под названием «темниковадоллары». Шоумен сравнил бывшую участницу группы Serebro со скончавшимся финансовым мошенником Мавроди.

Елена Темникова в шоу «Вечерний Ургант» призналась, что весной начала выпускать собственную валюту «темниковадоллары». Они в этот период всеобщего локдауна приобрели большую популярность, а также подняли настроение поклонникам певицы. Кроме того, хотя валюта и была ненастоящей, фанаты исполнительницы все же смогли обменять ее на брендовые вещи Темниковой, подарки и даже билеты на концерт.

Ивана Урганта удивила ее деятельность, он даже сравнил ее с Мавроди, который аналогичным образом выпускал собственную валюту. Но сама Темникова отметила, что в отличие от Мавроди никто «темниковадоллары» не меняет на настоящие деньги, а получить их можно выполнив несложное задание, например, спев в караоке с искусственным интеллектом.