 

Виктория Боня заявила об отсутствии дара предсказания у Джулии Ванг

10.12.2020, 10:12, Разное

Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня раскритиковала дар победительницы шоу «Битва экстрасенсов» Джулии Ванг. Об этом она пояснила во время общения с подписчиками в Instagram Stories.
Виктория Боня призналась, что встреча с Джулией Ванг состоялась еще в 2014 году после ее победы в «Битве экстрасенсов». Поэтому подписчики начали интересоваться у нее, имеется ли у предсказательницы дар. Но модель ответила, что все слова победительницы не сбылись и «прошли мимо кассы», а сама Джулия Ванг принимает всех обращающихся к ней за «жалких людишек».

Стоит отметить, что Джулия Ванг не стала отмалчиваться, она опровергла факт встречи с Викторией Боней. Предсказательница уже ранее сообщала, что в ее практику не входит ведение частных приемов, а медийных персон она и вовсе не консультирует, исключений ни для кого Ванг не делает. Сейчас победительница «Битвы экстрасенсов» занимается пошивом кукол, кроме того, она является лицом парфюма.



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