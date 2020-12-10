 

В Судане люди в военной форме ограбили украинское консульство

10.12.2020, 10:00, Новости дня

Утром 8 декабря в столице Судана Хартуме произошло вооруженное ограбление украинского консульства. Об этом 9 декабря проинформировало местное агентство SUNA.

Украинский консул Муса Мухаммад Саид сообщил, что силовики Судана “в рекордно короткие сроки” задержали злоумышленников. Похищенные в диппредставительстве деньги и имущество возвратили владельцам.

Представитель Сил оперативной поддержки, бригадный генерал Джамал Джумаа Адам рассказал, что двое из четырех грабителей были одеты в форму “вооруженных сил и средств оперативной поддержки”, остальные были в гражданском.

SUNA отмечает, что у грабителей был автомат Калашникова и электрошокер.

В ходе задержания предполагаемых грабителей произошла перестрелка, в которой получили ранения представители обеих сторон.

В Судане посольства Украины нет, работает только консульство.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.07 / Зеленский надеется на подписание соглашения о взаимном прекращении огня в Донбассе

05.09 / Захватившего банк в Москве мужчину признали невменяемым

28.11 / Перечислены способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

08.07 / Матвиенко заявила о готовности РФ обсуждать открытие границ

23.11 / Maruv стала судьей музыкального шоу на российском канале

20.11 / ЕР высказалась по инициативе о штрафах за превышение скорости на 1 км/ч

29.09 / В правительстве Алтая вопрос о вотуме недоверия главе назвали частным мнением депутатов

08.10 / Японцы восхитились российской ракетой «Циркон»

04.08 / В Ботсване выяснили причину массовой гибели слонов

02.12 / Актриса Татьяна Васильева сравнила Навального с Иудой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска