В Судане люди в военной форме ограбили украинское консульство

10.12.2020, 10:00, Новости дня

Утром 8 декабря в столице Судана Хартуме произошло вооруженное ограбление украинского консульства. Об этом 9 декабря проинформировало местное агентство SUNA.

Украинский консул Муса Мухаммад Саид сообщил, что силовики Судана “в рекордно короткие сроки” задержали злоумышленников. Похищенные в диппредставительстве деньги и имущество возвратили владельцам.

Представитель Сил оперативной поддержки, бригадный генерал Джамал Джумаа Адам рассказал, что двое из четырех грабителей были одеты в форму “вооруженных сил и средств оперативной поддержки”, остальные были в гражданском.

SUNA отмечает, что у грабителей был автомат Калашникова и электрошокер.

В ходе задержания предполагаемых грабителей произошла перестрелка, в которой получили ранения представители обеих сторон.

В Судане посольства Украины нет, работает только консульство.