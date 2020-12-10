 

Уволенного замгендиректора «Победы» трудоустроят в «Зените»

10.12.2020, 9:37, Разное

Уволенного из-за инцидента в небе над Нефтеюганском, когда лайнер изобразил фигуру мужского полового органа в поддержку капитана сборной России Артема Дзюбы, замгендиректора авиакомпании «Победа» трудоустроят в футбольном клубе «Зенит». Об этом сообщил генеральный директор Александр Медведев.

«Мы не можем пройти мимо, когда на наших глазах творится вопиющая несправедливость. Скажу так, я вообще не понял, чем провинился наш капитан Артём Дзюба. Играть в футбол руками нельзя, а во всё остальное можно, тем более в личной жизни. Поэтому решение главного тренера сборной отлучить лучшего игрока страны от национальной команды, мягко говоря, разочаровало. Понятно, что болельщики по всей стране решили поддержать Дзюбу. А увольнение замгендиректора «Победы» было не справедливым и не соответствующим трудовому законодательству. «Зенит» всегда заботится о своих болельщиках, поэтому мы решили взять его в нашу структуру замдиректора по связям с общественностью», — пояснил Медведев.

Поддержал генерального директора клуба и сам капитан «Зенита».

«Я очень рад, что такие смелые люди будут работать в структуре клуба. Это обязательно поднимет наш боевой дух и, обещаю, что в следующем году в Лиге чемпионов мы выступим в два раза лучше», — прокомментировал назначение Дзюба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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