 

Американская вакцина Pfizer показала 100% эффективность среди испытуемых с тягой к алкоголю

10.12.2020, 9:37, Разное

Ученые фармацевтической корпорации Pfizer Inc и немецкой компании BioNTech опубликовали статистические данные третьего этапа испытаний разработанной вакцины. Цифры указывают на то, что зарубежная вакцина от коронавируса обладает абсолютной эффективностью для людей, склонных к регулярному употреблению алкоголя.

«Мы были сильно удивлены, когда получили подробную информацию по выборке добровольцев, принимавших участие в испытаниях нашей вакцины. Оказалось, что при здоровом образе жизни эффективность вакцины не превышает 95%. В то же время испытуемые, которые употребляли алкоголь, питались фаст-фудом и курили марихуану, показали невероятный результат и нулевую смертность от прививок. Мы склонны полагать, что негативные факторы, влияющие на здоровье человека, помогли организму сформировать наиболее крепкий иммунный ответ», — заявил представитель Pfizer.

В Pfizer Inc отметили, что свежие данные исследований открывают дорогу американской вакцине во многие страны мира. Теперь компания может смело выходить на рынки России и Финляндии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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